Assemblée nationale: le député Guy Marius Sagna adresse 22 questions au gouvernement de Ousmane Sonko Le député Guy Marius Sagna a adressé plus d’une vingtaine de questions au gouvernement d’Ousmane Sonko. Parmi les sujets évoqués, figurent le renouvellement du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), les prêts DMC, non encore positionnés mais dont le remboursement a débuté il y a trois mois dans le département de Ziguinchor, le recrutement de 2 000 enseignants, l’absence de diplômes remis aux étudiants de l’ISEG depuis 2019, ainsi que la sécurisation des amendes payées par les boutiquiers, pour ne citer que ces exemples.

📌1- Renouvellement du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS)



J'ai écrit au ministre du sport relativement à la fin du mandat du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Sénégal depuis 2019 soit cinq (05) ans.

L'article 3 des statuts du CNJS dispose : "Le Conseil National de la Jeunesse du Sénégal est l’interlocuteur institutionnel et privilégié de l’Etat, des collectivités locales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des partenaires au développement sur toutes les questions concernant la jeunesse." L'actuel Bureau exécutif national dont le mandat est épuisé depuis 2019 peut-il être l'nterlocuteur depuis avril 2024 du nouveau gouvernement sans encourager la violation de l'article 19 des statuts du CNJS qui dispose que "Le bureau exécutif national est élu pour trois (03) ans." ? Quand le CNJS sera-t-il renouvellé et que compte faire l'État du Sénégal en cas de non renouvellement ?



📌2- Une vingtaine de prêts DMC non encore positionnée mais dont le remboursement a commencé depuis trois mois dans le département de Ziguinchor



J'aii été saisi par une vingtaine d'enseignants du département de Ziguinchor bénéficiaires de prêts au logement communément appelés "prêts DMC". Ces enseignants m'ont dit qu'ils n'ont toujours pas reçu leur montant et pourtant depuis trois mois ils ont commencé à être ponctionnés à la source pour un prêt pas encore effectif. Tous ces enseignants ont leur compte à la CBAO m'ont-ils dit. Monsieur le ministre que se passe-t-il pour les prêts DMC de cette vingtaine d'enseignants en poste dans le département de Ziguinchor ? Quand recevront-ils leur prêt ?



📌3- Gels des importations d'oignons et mesures d'accompagnement



Monsieur le ministre c'est un militant du patriotisme économique et de la souveraineté notamment alimentaire qui vous écrit aujourd'hui. J'ai toujours soutenu et je continue de soutenir la protection des producteurs locaux d'oignons et de leurs productions dans le but de favoriser la consommation de ce que les filles et fils du Sénégal produisent et d'assurer à terme une souveraineté pleine et entière du Sénégal en oignons. Parallèlement à ce soutien, la représentation nationale doit aussi veiller à ce que nos concitoyens ne soient pas victimes d'une flambée des prix d'oignons locales avec la décision de l'ARM de geler les importations d’oignons à partir du 25 Janvier 2025.

C'est pourquoi Monsieur le ministre je vous demande : Est-ce que votre département a un dispositif de contrôle des prix afin que le citoyen consommateur ne soit pas abandonné à des hausses des prix de l'oignon ? Votre département a-t-il fixé des prix plafond ? Avez-vous un dispositif permettant de surveiller les stocks afin d'éviter leur manipulation à des fins de spéculation ? En cas de pénurie certifiée pendant la période de gel des importations d'oignons que va faire votre département ? Quelles sont les mesures d'anticipation sont vous disposez pour protéger les citoyens d'éventuelles augmentation du prix de l'oignon ?



📌4- Recrutement de 2000 enseignants



Monsieur le ministre, à travers vous je veux saluer, féliciter et encourager le gouvernement après l'annonce du recrutement de 2000 enseignants dans le cadre du programme spécial de recrutement d'enseignants pour réduire le déficit important en enseignants dans lequel se trouve notre pays. Cela témoigne de l'intérêt que votre gouvernement a pour l'éducation de nos enfants. Bonne continuation !

Monsieur le ministre, quels sont les critères sur la base desquel ces enseignants seront choisis?



Monsieur le ministre, la représentation parlementaire après vous avoir félicité ne peut que vous encourager à poursuivre la rupture enclenchée avec un processus de recrutement des 2000 enseignants non clientéliste, transparent.

Dans cette perspective, votre département serait bien inspiré de recenser tous les sénégalais titulaires d'un diplôme professionnel d'enseignement souhaitant enseigner et qui ne sont pas agents du ministère de l'éducation nationale pour les recruter directement. Si leur nombre est supérieur à 2000 trouver des critères objectifs de sélection pour en choisir 2000.



Si leur nombre ne fait pas les 2000 enseignants, pour le reste à recruter, organiser un concours afin que l'égalité et la qualité soit au coeur du processus. Les admis pourront être encadrés dans les écoles et les cellules pédagogiques et suivre une formation théorique à distance et les vacances scolaires pourront être mises à profit pour des formation en présentiel et des examens.



Monsieur le ministre, rappeler à vos services qu'il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent enseigner.



Monsieur le ministre, quels sont vos options pour le choix des 2000 enseignants ?



📌5- Pas de diplôme remis aux étudiants de l'ISEG depuis 2019



Monsieur le ministre, des étudiants de l'institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (ISEG) m'ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent avec leur école. Ils disent que depuis 2019 aucune promotion n'a reçu de diplôme de l'école. Monsieur le ministre la déclaration de ces étudiants est vraie, c'est là un sujet de préoccupation qui ne peut laisser indifférent le représentant du peuple que je suis.



Monsieur le ministre étiez-vous informé de ce problème ? Vos services peuvent-ils nous dire pourquoi pendant cinq ans ils ont laissé cette situation perdurer ? Qu'allez-vous faire pour que les étudiants puissent recevoir leur diplôme ? Monsieur le ministre il me semble que ce problème n'est pas spécifique aux étudiants de l'ISEG. Monsieur le ministre pouvez-vous nous expliquer les raisons de ces situations aux conséquences importantes pour les étudiants qui en sont victimes mais surtout quelles solutions préconisez-vous ?



📌6- Électricité à Dougar extension



Monsieur le ministre, nos concitoyens habitant à Dougar extension ont un problème avec la Senelec depuis le mois d'octobre 2024 au moins. Trois mois qu'ils sont sans électricité malgré leur demande effectuée depuis le mois d'octobre dernier. Ils ont interpellé à plusieurs reprises et sont allés plusieurs fois à la Senelec juste pour l'obtention de compteurs d'électricité. En vain jusqu'ici.



Monsieur le ministre est-ce normal que la Senelec demande aux citoyens "nous vous prions de bien vouloir vérifier, auprès du service de distribution du CAP des Biches, la disponibilité des poteaux ainsi que leurs tarifs." ?



Entre temps, ce 06 janvier 2025, la Senelec a posé deux poteaux dans le quartier sans câble. Monsieur le ministre quand est-ce que nos concitoyens de Dougar Extension auront-ils l'électricité ? Monsieur le ministre, quelles mesures avez-vous prises pour améliorer le service de la Senelec notamment dans ses rapports avec le citoyen qu'elle doit servir ?



📌7- Raccordement des villages de la zone sud de Keur Moussa au réseau SONES/S’EN EAU



Monsieur le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, les habitants des villages Soune Serere, Thiambokh, Soune Wolof, Landou, Touly et Léne réclament demande leur raccordement définitif au périmètre affermé de la SONES/S’EN EAU. Pouvez-vous dire à la représentation nationale quand cela sera fait ?

Est-il vrai que les infrastructures pour ce branchement (tuyaux, vannes) sont déjà sur place? Si cela est vrai, qu'attendez-vous alors pour lancer les travaux de raccordement ?



📌8- La commune de Ndoyene a soif.



Monsieur le ministre, les habitants de la commune de Ndoyene mènent depuis plusieurs semaines une campagne dénommée "Ndoyène a soif" et parrtout où je vais je suis interpellé par nos concitoyens qui y résident et qui me rappellent que leur calvaire nnest pas encore terminé.



Monsieur le ministre, la commune de Ndoyene qui polarise une quarantaine de villages est alimentée en eau par une adduction d'eau venant de Ndieng Diaw dans la commune de Thiolom Fall à 30km de Ndoyène. Cette adduction d'eau ne suffit plus car desservant à ses débuts 03 communautés rurales, elle alimente aujourd'hui en eau 07 communes avec plus de 3.000 bornes fontaines. N'est ce pas là qu'il faut trouver la cause de la soif de Ndoyène Monsieur le ministre ? Que disent vos services à ce sujet ? Que prévoit votre département en 2025 pour étancher la soif des citoyens sénégalais de Ndoyene et sortir leur commune des difficultés qu'ils rencontrent depuis plusieurs décennies ? La solution n'est-elle pas de construire un forage dans la commune de Ndoyène Monsieur le ministre ?



📌9- Où en sont les travaux de la route Boubé - Guia?



Monsieur le le ministre, où en est la route Boubé-Guia dont la pose de la première pierre a été effectuée en juin 2021 et le lancement des travaux fait en juin 2022?

Sur une distance de 15 kilomètres et pour un coût global de 09,06 milliards de francs CFA les travaux sont ils finis ? Si non, Qu'est-ce qui a été fait jusqu'en mars 2024 et où en est-on aujourd'hui en janvier 2025? Si elle n'est pas encore terminée, pourquoi cette lenteur ? Quand pensez-vous qu'elle sera achevée ?



📌10- Attitude de la Senelec avant une coupure d'électricité: exemple du quartier Babou Salam de Rufisque Ouest



Monsieur le ministre, le samedi 18 janvier 2025 il y a eu une coupure d'électricité entre 13h20 et 19h par exemple au quartier Babou Salam de rufisque Ouest. Dans ce même quartier, ils se sont réveillés ce dimanche 19 janvier 2025 sans électricité.

Monsieur le ministre, pourquoi la Senelec n'a pas informé les citoyens de ces coupures pour permettre à nos concitoyens de prendre des dispositions? Monsieur le ministre quelles dispositions pour que la Senelec infome à l'avance nos concitoyens avant de pareilles situations ?



📌11- Création et gestion du PNLMTN (ministère de la santé et de l'action sociale)



Monsieur le ministre de la santé et de l'actiin sociale avez-vous connaissance de l'Arrêté N°005805 du 29 mars 2024 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (PNLMTN)?



Cet arrêté - et tous les autres arrêtés de ce genre que vous avez trouvés en arrivant - et le Programme qu'il crée méritent votre attention monsieur le ministre.



Première curiosité monsieur le ministre qui doit vous frapper la date de sa signature : 29 mars 2024 c'est à dire cinq (05) jours après l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et donc de la survenue de la 3e alternance. Alors que depuis plusieurs semaines le Président de la République sortant et ses ministres devaient expédier les affaires courantes, votre prédécesseur signait encore des arrêtés pourquoi monsieur le ministre ?



Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas eu précipitation et donc absence d'inclusivité dans la démarche ? Pourquoi Y-a-t-il eu la mention "confidentiel" dans un Arrêté devant faire l'objet d'une concertation afin que la décision soit la meilleure? Quelle est la pertinence et l'opportunité de cet Arrêté ?



Monsieur le ministre vous constaterez vous même plusieurs bizarrerie comme l'erreur sur le timbre de l'arrêté, la contradiction entre l'article premier et l'article 08, l'année (vingt mille dix-sept) mentionnée à l'article 11...Aurant d'éléments qui montrent que cet Arrêté doit être annulé ou tout au moins corrigé.



En attendant de savoir si cet arrêté était pertinent et opportuni, la gestion ou gouvernance du nouveau programme qu'il a créé laisse à désirer. Au plan financier, en mai 2024 par exemple un atelier de trois jours a été organisé à Dakar avec des participants résidants à Dakar payés 40.000 FCFA par jour au lieu de 10.000 FCFA par jour prévus par les textes.



Autre exemple sur une requête de financement en décembre 2024 adressée à la DAGE Il est fait mention de:

69 millions pour achat de tablettes dans le cadre de la digitalisation de la campagne de distribution de masse de médicaments contre les MTN.

Or, en juin 2024 la banque mondiale avait donné 200 tablettes et l'ONG CHAI plus de 100 tablettes que le programme a utilisées pour la DMM de 2024. Alors pour les 69 millions les tablettes ont-elles réellement été achetées? Le marché a-t-il été lancé et où ?



N'y a-t-il pas une volonté de profiter indûment - pas dans l'intérêt des populations sénégalaises - du

Projet ARISE qui a débuté en fin 2022 pour un financement de 5 milliard environ pour 3 ans et demi et prenant fin en décembre 2025?



📌12- Besoins des écoles de Kafountine



Monsieur le ministre, dans la commune de Kafountine sur les 26 écoles, il y a 17 écoles sans point d'eau, 16 écoles sans bloc administratif, 19 écoles sans mur de clôture et un déficit de 663 tables-bancs. Qu'est-il prévu au courant de l'année 2025 pour les soulager ?



📌13- Pensions proportionnelles de quatre concitoyens anciens gendarmes dont les offres de démission ont été acceptées



Monsieur le ministre, je vous écris aujourd'hui au sujet de quatre ex gendarmes dont les offre de démission ont été acceptées depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Dans leur Arrêté portant offre de démission, il avait été dit qu'ils pouvaient prétendre à la jouissance d'une pension proportionnelle. Mais depuis lors nos quatre concitoyens sont en face d'un mur.



Les finances disent que les années de formation ne sont pas comptabilisées alors que les décompte militaire les inclut. Les finances veulent rembourser que les cotisations en lieu et place de payer les pensions. Monsieur le ministre, pouvez-vous aider nos quatre concitoyens à accéder leur pension ?



📌14- Émanations de gaz des ICS à Gade et Ngomène ce 15 janvier 2025



Monsieur le ministre, je vous interpelle car moi-même ayant été interpellé par des concitoyens des villages de Gade et Ngoméne qui ont été victimes d'emanations de gaz des ICS (INDUSTRIE CHIMIQUE DU SÉNÉGAL) le mercredi 15 janvier 2025 à 11h. Chaque mois 2 ou 3 fuites de gaz se produisent.



Ce phénomène n'est pas nouveau car les villages des communes de Ndomor, de Darou Khoudouss, et de Mboro ont eu à se plaindre de ces émanations de gaz échappées des Ics.



Monsieur le ministre de quel gaz s'agit-il ? Quelles sont les conséquences sur la faune, la flore et les êtres humains ? De quelles défaillances ces émanations sont-elles le nom? Quelles mesures pour la protection de la flore, de la faune et des êtres humains ? Quelles mesures de préventions?



Monsieur le ministre, les Ics communiquent-elles avec les populations avant, pendant et après ces émanations de gaz ? Quelle prise en charge des populations par les ICS quand cela arrive ?



📌15- Commercialisation des dossiers d'intégration des enseignants à la fonction publique



Monsieur le ministre, cela fait des semaines que différents acteurs de l'éducation m'alertent sur le traitement à deux vitesses des dossiers d'intégration des enseignants à la fonction publique.



Il y a un circuit parallèle à celui administratif, officiel et donc légal. Ce circuit officieux est très efficace par la célérité de traitement des dossiers d'intégration à la fonction publique alors que celles et ceux ayant déposé par la voie normale voient leurs dossiers traîner des mois voire des années. En êtes-vous informé monsieur le ministre ?



Les lenteurs de traitement des dossiers d'integration à la fonction publique ont favorisé - pas justifié - un phénomène de corruption car certains vont jusqu'à payer 50.000 FCFA à des tiers pour voir leur dossier avancer.



Ce circuit parallèle serait en relation avec des agents du ministère de la fonction publique publique et celui des finances.



L’argent demandé dependrait de la position du dossier de l’agent dans le circuit ( division des enseignants, visa, masse salariale, budget…) et peut aller jusqu'à 35.000 FCFA, 20.000 FCFA ou 15.000 FCFA.



Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour empêcher le développement de ce réseau de corruption ? Monsieur le ministre quelles sont les politiques de votre département pour accélérer le traitement des dossiers d'intégration des enseignants à la fonction publique?



📌16- Interdire et/ou encadrer l'achat de voitures qui nont rien à voir avec le statut peu reluisant d'un des 30 pays les plus appauvris de la planète



Monsieur le ministre des finances et du budget, je veux évoquer aujourd'hui avec vous les pratiques liées à l'achat de voitures par les directions, les agences et les sociétés publiques et parapubliques.



Le système par lequel des agents de l'État identifient les véhicules de leur choix peu important le prix et que l'Etat supporte les 70% et l'agent 30% (qui lui seront défalqués de son salaire par moratoire) et qu'au remboursement total des 30%, le véhicule revienne de droit à l'agent a-t-il cours actuellement ? Il m'est revenu que des DG et leurs collaborateurs en abusent roulant avec des véhicules aux prix indécents pour un pays comme le Sénégal où tout est urgence. Parmi les nouveaux nommés dans l'exécutif certains s'adonneraient à cette pratique.



Pouvez-vous faire pour la représentation nationale la situation de ce phénomène et son coût pour l'État du Sénégal ? Quels sont les agents de l'État qui s'adonnent à cette pratique et pour quels montants ?



Le gouvernement envisage t-il d'interdire ou tout au moins d'encadrer - en accord avec les différentes institutions - l'achat de voitures qui jurent d'avec la situation du pays et ses urgences ?



📌17- Une ambulance pour le centre de santé de Gassane (département de Linguère)



Monsieur le ministre, je vous transmets les préoccupations de certains de nos concitoyens relatives au poste de santé de Gassane, érigé en centre de santé (2021), mais qui ne dispose pas d’une ambulance depuis plus de six (6) ans. Monsieur le ministre est-ce le cas?

Si Oui, ce qui rend l'absence d'ambulance très dure est que le centre de santé de Gassane est distant des deux hôpitaux de référence les plus proches à savoir Touba et Linguère de plus de 80km.

Monsieur le ministre, plus de 35 mille de nos concitoyens, habitants de la zone souhaitent que leur centre de santé de Gassane soit doté d'au moins une ambulance. Est-ce possible pour l'année 2025?



📌18- Dix-sept (17) mois d'arriérés de salaire dus aux chefs de service départemental du ministère de la famille et des solidarités



Madame le ministre, je viens vous interpeller aujourd'hui au sujet de la situation des chefs de service départemental du Ministère de la Famille et des solidarités. Elles ont été nommées depuis le 23 Août 2023 par arrêté n° 026112 et affectées chacune dans un département. Elles ont toutes reçu une note de service et leur document de prise de service signé par les préfets.



Depuis lors elles font leur travail et représentent e Ministère dans le département sur l'ensemble des activités qui touche la famille. Certaines ont leur bureau au sein des préfectures et d'autres ont des locaux ailleurs. Elles assurent le service et envoient leurs rapports chaque mois.



Mais - et c'est là où se trouve le problème - depuis 01 ans et 05 mois, soit 17 mois, elles n'ont pas reçu de salaire. Madame le ministre, quel est leur statut ? Quelle est leur situation administrative? Quand recevront elles leurs 17 mois d'arriérés de salaire et selon quelle modalité ?



📌19- Sécurisation des recettes du centre hospitalier Abass ndao et des autres structures de santé



Monsieur le ministre, pouvez vous contrôler ce qui se passe au centre hospitalier Abass Ndao ?



Est-il vrai que des agents non attitrés grèvent directement les derniers publics au CHAN ?



Y-a-t-il été constaté des écarts dans le cadre des rapprochements joumaliers des recettes ? les facteurs explicatifs de cette situation ont-ils été identifiés ?



Des patients facturés gardant le statut « non payés » sont-ils déviés vers un point d'encaissement autre que les caisses légalement dédiées par l'agence comptable avant de se voir délivrer un acquit de paiement, par l'informaticien en chef depuis son bureau, portant la mention "payé" et sa signature? "Lequel acquit, en format A4, à sa présentation au niveau du service concemé, donne droit à son détenteur de bénéficier des actes s'y figurant."



Monsieur le ministre quelles sont les mesures de votre ministère pour sécuriser les recettes du CHAN ? Quelles politique de votre département pour sécuriser les recettes des structures de santé ?



📌20- Sécurisation des amendes payées par les boutiquiers



Monsieur le ministre, il m'a été signalé que des agents - pas tous les agents - de votre ministère font chaque jour le tour des boutiques et prennent de l'argent aux boutiquiers sans donner de quittance du trésor public et se partagent ainsi l'argent le soir et cela dans tous les services aussi bien à Dakar que dans les régions. Avez-vous mené une enquête ? Monsieur le ministre, ce problème doit être réglé. Dans cette perspective, avez-vous pensé à une digitalisation du paiement des amendes par les boutiquiers afin de les sécuriser ?



📌21- Objet : rationalisation des dépenses liées aux participations au salon international d'Agriculture de Paris et aux autres foires, expositions et manifestations internationales



Monsieur le ministre, j'ai été sensibilisé par des concitoyens sur l'importance de ce que l'État dépense pour la participation des fonctionnaires et du secteur privé au SIA de paris et ce depuis maintenant plus de 20 ans. Monsieur le ministre Pouvez-vous dire à la représentation nationale combien d'argent était dépensé chaque année pour cette participation et pour quels résultats ?



Monsieur le ministre cette année 2025 allez-vous reconduire la même chose pour quels résultats ou allez-vous rompre d'avec cette tradition inutile et budgetivore ?



Monsieur le ministre quel est le budget pour chaque participation des agents et du privé aux expositions, foires et autres manifestations à l'international ?



Avez-vous évalué ces participations? Qu'ont donné ces évaluations ? Allez-vous reconduire toutes ces participations? Qu'est-ce qui va changer ? Avez-vous une politique de rationalisation ? Laquelle ?



📌22- Objet : les trois enfants mineurs de Didier Badji, gendarme mystérieusement disparu, attendent encore l'État du Sénégal



Monsieur le ministre, au mois de mai 2024 je vous avais écrit au sujet de la prise en charge des enfants mineurs de Didier Badji. Je vous avais dit :

«voilà 17 mois que l’Etat n’a effectué aucune visite à sa famille. Pire l’Etat du Sénégal n’a même pas accordé un soutien social et psychologique à ses enfants qui entre temps ont perdu leur mère. ». Sept (07) mois après toujours rien Monsieur le ministre. Monsieur le ministre un État se doit de montrer de la tendresse, de l'amour, de l'affection, de la sollicitude, de l'empathie aux membres du peuple souverain surtout lorsque ceux-ci vivent des tragédies sans nom comme celle d'être mineur et de perdre son père gendarme dans les conditions que nous connaissons et encore non élucidées puis de perdre sa mère.



Monsieur le ministre, je peux comprendre - mais jamais accepter - que l'ancien système néocolonial, parasitaire et criminel refuse d'assister la famille de Didier Badji dont je vous avais dit que le salaire n’arrivait pas à sa famille du fait de son statut de disparu. Mais je ne comprends pas pourquoi depuis neuf mois que vous êtes ministre, sept mois que l'Assemblée nationale vous a écrit par mes soins à ce sujet que les enfants de Didier Badji n'aient toujours ni vu ni senti l'État. Monsieur le ministre je ne vous demande point d'aller voir les trois enfants mineurs de Didier Badji. Mais les moyens mis à votre disposition par le peuple sénégalais vous permettent de leur envoyer un travailleur social et/ou un psychologue, d'aider la famille à avoir accès au salaire ou à la pension de Didier Badji. Nourrir, habiller, soigner, scolariser trois enfants mineurs ne peuvent être choses aisées. Justement, votre département devrait être intéressé de savoir dans quelles conditions se trouvent les trois enfants mineurs d'un gendarme mystérieusement disparu lors d'une chasse aux militants patriotes qui a duré trois ans.



Monsieur le ministre, Qu'est-ce qui explique que vous n'ayez rien fait en direction des enfants mineurs de Didier Badji depuis neuf mois ? Allez-vous enfin faire quelque chose Monsieur le ministre ?



