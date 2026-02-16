Assemblée nationale : le projet de loi créant l’observatoire national des lieux de privation de liberté adopté

Les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal ont adopté, ce lundi 16 février, le projet portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), au cours d’une séance plénière, en présence de la Garde des sceaux, ministre de la Justice, Yacine Fall.



Sur 165 inscrits, la séance a enregistré 135 votants. Parmi les députés, 126 (13 procurations) ont voté «Pour», pendant que huit (08) ont voté «Contre», avec une abstention.



L’ONLPL vise à doter le pays d’un mécanisme institutionnel de suivi des lieux de privation de liberté. L'organe a pour rôle d'effectuer des visites dans tous les lieux de privation de liberté (prisons, commissariats, gendarmeries, etc.) afin de prévenir la torture et les mauvais traitements. L'institution pourra émettre des avis et formuler des recommandations aux autorités publiques.



La ministre a profité de l’occasion pour dénoncé les «conditions de fouille» des détenus. «On a acheté des machines pour que les nouveaux détenus puissent être fouillés sans contacts physiques», a-t-elle précisé.