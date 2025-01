Assemblée nationale: le sort de Farba Ngom scellé ce vendredi

L’Assemblée nationale sénégalaise se réunit ce vendredi 24 janvier 2025 pour examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, député et maire de Agnam. Surnommé le "griot" de Macky Sall, l'élu est cité dans une affaire de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent à hauteur de 125 milliards de francs CFA.



L’affaire a éclaté après des révélations sur des transactions suspectes impliquant des sociétés écrans, des figures influentes et des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux.



Farba Ngom, qui bénéficie de son immunité parlementaire, est désormais sous le feu des projecteurs. Si cette immunité le protège pour le moment, la question de sa levée pourrait être réglée dans les minutes qui suivent, car le parti au pouvoir, Pastef Les Patriotes, dispose de 130 députés sur les 165 sièges de l’Assemblée.