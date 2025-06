Assemblée nationale : une cérémonie inédite pour clôturer la session parlementaire

Pour la première fois dans l'histoire du parlement sénégalais, les députés marqueront la clôture de la session unique par une cérémonie officielle ce lundi à 9h. Une initiative introduite cette année par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et son équipe, rapporte le journal Les Échos.



Pour donner plus d'éclat à l'événement, la deuxième personnalité de l'État a convié plusieurs homologues étrangers : les présidents des assemblées de Gambie et de Mauritanie, ainsi que le vice-président du parlement marocain.



Dans sa conclusion, le journal apporte une note critique : « Pendant ce temps, Gorgorgulou cherche le diable pour lui tirer la queue... les bourses familiales ne sont toujours pas payées », soulignant un contraste entre les festivités parlementaires et les préoccupations sociales.