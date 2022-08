Assimi Goita a eu un entretien téléphonique avec Poutine ce mercredi

J’ai eu un entretien téléphonique avec le Président Poutine. Nous avons évoqué l’appui de la Fédération de Russie 🇷🇺 à la transition politique malienne et j’ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du #Mali et des aspirations de sa population.

Plus de 48 heures après l'attaque du camp de Tessit par des Djihadistes, qui a fait 42 morts du côté des Forces armées maliennes, le Président de la Transition annonce sur Twitter avoir eu un entretien téléphonique avec le Président russe Vladimir Poutine. Entretien durant lequel, les deux hommes ont évoqué de l'appui de la Fédération de Russie à la transition malienne."J’ai eu un entretien téléphonique avec le Président Poutine. Nous avons évoqué l’appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j’ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du #Mali et des aspirations de sa population", a écrit le Colonel Assimi Goita sur le réseau social.Cet entretien téléphonique sonne comme un appel à l'aide des autorités maliennes qui soupçonnent une main étrangère dans la dernière attaque djihadiste.