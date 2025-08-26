Sicap Mbao : cinq membres du staff du lutteur Papa Ndiago interpellés pour trafic de chanvre

Cinq jeunes, membres du staff logistique du lutteur Papa Ndiago, ont été interpellés samedi dernier à Diamaguene Sicap Mbao. Ils ont été surpris par la police en possession de chanvre indien lors d'un rassemblement devant le domicile du sportif. Les suspects, déférés au parquet, sont poursuivis pour « association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien ».



Informé de pratiques illicites récurrentes dans l'entourage du lutteur, le commissaire Cheikh Tidiane Diallo, chef du commissariat d'arrondissement, a décidé de mettre fin à ces agissements. Alors que Papa Ndiago se préparait à rejoindre l'arène nationale le weekend dernier, une opération de surveillance a été mise en place avec des agents déployés en civil dans le quartier.



Au cours de leur mission, les policiers ont repéré un véhicule Ford Escape stationné près du domicile de Papa Ndiago, d'où s'échappait une forte odeur de chanvre indien. En s'approchant discrètement, ils ont découvert cinq individus en train de fumer à l'intérieur.



Pris en flagrant délit, les suspects – identifiés comme A. Touré (20 ans, mécanicien), S. Diallo (22 ans, boucher), T. Diop (22 ans, boucher), M. Touré (23 ans, élève) et D. Sakho (20 ans, tapissier) – ont tenté en vain de dissimuler les joints avant d'être conduits de force au commissariat.



La fouille du véhicule a permis la découverte de résidus de chanvre indien ainsi qu'un paquet de 500 grammes soigneusement dissimulé sous le siège avant. Placés en garde à vue, les mis en cause ont nié les faits qui leur sont reprochés, affirmant avoir simplement loué le véhicule pour transporter Papa Ndiago à l'arène nationale.



À l'issue de leur garde à vue, les cinq suspects ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.