Cinq milliards pour les victimes de manifestations : le député Pape Djibril Fall dénonce un « scandale »

Le député et opposant Pape Djibril Fall a vivement réagi aux propos du Premier ministre Ousmane Sonko sur un prétendu « manque d'autorité » de l'État. Rebondissant sur cette déclaration, l'élu est convaincu que ces allégations sont une triste réalité.
« Non seulement ce régime est incompétent, mais il est sans cœur aussi », a-t-il regretté.
Sous son chapeau d'opposant connu pour ses critiques acerbes, Pape Djibril Fall a tancé les nouvelles autorités, leur reprochant de ne consentir aucun effort pour secourir les victimes des inondations qui affectent le pays.
Dénonciation d'un décaissement « scandaleux »
Dans un autre registre, le député a alerté sur les cinq milliards de FCFA décaissés par l'État pour indemniser les victimes des manifestations passées, qualifiant cette décision de « scandale ».
Pour finir, devant ses collègues parlementaires et le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, le président du parti « Les Serviteurs » a plaidé pour la libération de certains détenus, notamment Abdou Guer et Badara Gadiaga.
