PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Assemblée nationale : Aïssata Tall Sall fustige les priorités du gouvernement et la volonté de "dégager" les institutions



Lors du vote du projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) lundi, la député Aïssata Tall Sall a vivement critiqué les priorités du nouveau régime. L'ancienne ministre de Macky Sall a estimé que l'urgence n'était pas de modifier une loi, mais de voter un texte visant spécifiquement à « dégager » Serigne Bassirou Gueye, le président de l'OFNAC, en poste pour un mandat de six ans.

« L'urgence de cette session extraordinaire, c'est de voter une nouvelle loi pour dégager Serigne Bassirou Gueye, comme on veut dégager les autres institutions », a-t-elle déclaré.

Très en verve, la parlementaire de Podor a mis en garde le pouvoir en place : « Dégagez, Dégagez, jusqu'au jour où le bon Dieu vous dégagera du Sénégal ».

Aïssata Tall Sall a exprimé sa profonde déception quant à l'ordre du jour de cette session. Pour elle, « l'heure est grave » et les véritables urgences du pays sont ailleurs.

« J'espérais voir ici le ministre de l'Intérieur venir parler aux représentants du peuple le plan Orsec parce que le fleuve Sénégal est en train de déborder à Podor, Dagana, et bientôt à Saint-Louis. J'espérais voir le ministre de l'Assainissement venir nous parler des inondations, à l'heure où le pays s'engouffre dans l'eau des pluies », a-t-elle énuméré.

Malheureusement, a-t-elle regretté, « on nous convoque pour ces quatre projets de loi (Projet de loi n° 12.20.25 : Création de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Projet de loi n° 13.20.25 : Statut et protection des lanceurs d'alerte, Projet de loi n° 14.20.25 : Accès à l'information, Projet de loi n° 15.20.25 : Déclaration de patrimoine). Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. Mais quelle est l'urgence de les examiner maintenant ? »
Aminata Diouf

Mardi 26 Août 2025 - 11:02


