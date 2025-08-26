Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou

Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, a effectué une visite au bassin de Nguélémou, un ouvrage stratégique au cœur du système d’évacuation des eaux pluviales de Touba. Cette visite intervient dans un contexte de baisse continue du niveau de l’eau dans plusieurs quartiers de la ville, tels que Nguélémou, Nguiranène et Keur Niang.



Inauguré le samedi 2 août 2025 par le Premier ministre Ousmane Sonko, en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, et du Directeur Général de l’ONAS, Séni Diène, le bassin de Nguélémou fonctionne à plein régime. Il permet d’évacuer les eaux pluviales hors de la ville vers les bassins d’infiltration de Pofdy, Darou Rahman et Keur Kabb.



Par ailleurs, les deux systèmes d’évacuation des eaux pluviales de Touba – Keur Niang-Pofdy/Darou Rahman et Nguélémou-Keur Kabb – continuent, jusqu’au 26 août, de refouler les eaux vers les exutoires. Le débit cumulé de refoulement des stations de Keur Niang et Nguélémou s’élève à 8 320 m³/heure.