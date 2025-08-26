Tambacounda : Mamadou Barry condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour "viol et enlèvement" de sa dulcinée mineure

Confronté au refus des parents de sa dulcinée mineure de lui accorder sa main, Mamadou Lamine Barry, un mouleur de 30 ans, l’a enlevée avant de tenter de rallier l’Espagne avec elle.



D’après L’Observateur, l’affaire a finalement été portée devant le tribunal lorsqu’Ibrahima Kamara, grand-père de la victime D. Sylla (12 ans), a saisi le Procureur d’une plainte contre Mamadou Barry, l’accusant de "viol et de détournement de mineure".



Entendue, D. Sylla affirme qu’elle entretient, dans la clandestinité, une relation amoureuse avec Mamadou Barry, qu’elle avait rencontré quatre ans plus tôt sur un chantier. Maïmouna Niakhasso, mère de la présumée victime, confirme à son tour les propos de sa fille et révèle que Mamadou a enlevé cette dernière après son refus de lui accorder sa main, compte tenu de son jeune âge. Les résultats gynécologiques établis par le médecin font état de « déchirures hyménales récentes à 7 h et 11 h ».



Disposant de toutes les preuves, les enquêteurs procèdent à l’interpellation de Mamadou Barry. Ce dernier reconnaît l’enlèvement et la tentative de fuite vers l’Espagne, et admet avoir entretenu à six reprises des rapports sexuels avec D. Sylla durant leurs 11 jours de cavale. Déféré, Mamadou Barry parvient à s’échapper avant d’être rattrapé à Missirah (Tambacounda, sud-est), puis placé sous mandat de dépôt.



Après les débats à la Chambre criminelle de Tambacounda, le Procureur de la République a requis 15 ans de réclusion criminelle, compte tenu de la gravité et de la constance des faits.



La Chambre a finalement condamné Mamadou Barry à 10 ans de réclusion criminelle et au paiement d’une amende de 100 000 F CFA pour viol et détournement de mineure.