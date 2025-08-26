Pikine-Guédiawaye : trois jeunes condamnés à deux ans de prison ferme pour "association de malfaiteurs et trafic de comprimés d’ecstasy"

Trois jeunes, Yaya Goundiam, Aliou Diallo et Philippe François Azevedo, ont été jugés et condamnés hier lundi, à deux ans de prison ferme pour association de malfaiteurs et trafic de comprimés assimilés à de la drogue.



L’Observateur dans sa parution du mardi 26 août, renseigne que le procès-verbal de l’enquête préliminaire menée par l’Ocrtis avait révèle que tout a commencé par une surveillance discrète à Grand Mbao (commune d'arrondissement de Pikine). Les limiers, se faisant passer pour des clients, commandent vingt comprimés d’ecstasy auprès de Yaya Goundiam. Tombé dans le piège, ce dernier est interpellé avec dix comprimés dans sa poche.



L’intéressé tente de se tirer d’affaire en affirmant qu’il s’agissait de simples « médicaments aphrodisiaques » destinés à une cliente mariée. Sous pression, il appelle ses contacts, dont Aliou Diallo, présenté comme le deuxième élément du réseau. Ce dernier est arrêté alors qu’il s’apprêtait à livrer vingt comprimés à Grand Mbao, moyennant une rémunération de 3 000 francs, avec la promesse d’un bonus de 5 000 francs s’il se montrait rapide.



Des produits aphrodisiaques vendus à 5 000 francs l’unité



Dans ses déclarations, Aliou désigne « Maurice », un marchand ambulant à Rufisque, comme étant leur fournisseur principal. L’enquête remonte ensuite jusqu’à Philippe François Azevedo, arrêté devant son domicile à Zac Mbao, avec sept comprimés d’ecstasy, un sachet de chanvre indien, 150 000 francs en liquide, plusieurs chèques et même une moto appartenant à son lieu de travail.



Placés sous mandat de dépôt, les trois jeunes ont comparu lundi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Yaya Goundiam reconnaît avoir détenu dix comprimés, tout en maintenant qu’il s’agissait de produits aphrodisiaques, bien qu’il admette les vendre à 5 000 francs l’unité. Aliou Diallo insiste sur son rôle de simple coursier : « Philippe m’a mis en relation avec Yaya. Je ne savais pas qu’il s’agissait de drogue, je croyais livrer un produit ordinaire », déclare-t-il, avant d’admettre que le mystérieux Maurice était bien leur contact commun.



De son côté, Philippe François Azevedo multiplie les contradictions. Il reconnaît d’abord avoir détenu deux comprimés sur lui et sept autres à son domicile, puis soutient qu’il ne s’agissait que de Viagra acheté à Keur Serigne Bi. Finalement, il avoue avoir écoulé des comprimés depuis près d’un an, pour des prix atteignant 5 000 francs l’unité.



Le président du tribunal pointe les incohérences : « Vous dites vendre du Viagra, mais comment expliquez-vous la présence de chanvre indien et d’argent liquide chez vous ? », lance-t-il à Azevedo. Il souligne également que l’arrestation résulte d’un dispositif de surveillance et non d’un hasard.



Le procureur, implacable, requiert trois ans de prison ferme pour les trois prévenus. La défense, elle, tente de minimiser les charges. L’avocat de Philippe François Azevedo soutient qu’on ne peut condamner des prévenus sur la base d’écrits contestés. Un autre plaide que les comprimés saisis n’ont jamais été authentifiés par expertise chimique : « Rien n’établit qu’il s’agit d’ecstasy. Ce sont peut-être des aphrodisiaques vendus sur le marché », argue-t-il, demandant le renvoi des fins de poursuite, ou à défaut la relaxe au bénéfice du doute.



Après de longues heures d’audience, le tribunal de Pikine-Guédiawaye a finalement condamné Yaya Goundiam, Aliou Diallo et Philippe François Azevedo à deux ans de prison ferme pour association de malfaiteurs et trafic de comprimés assimilés à de la drogue.