Assises de la Démocratie : intellectuels, jeunes et société civile réunis à Dakar pour repenser la démocratie africaine

La Fondation de l'innovation pour la démocratie a ouvert, ce mercredi à Dakar, les troisièmes Assises Africaines de la Démocratie autour du thème « La force des sociétés ». L’événement a réuni des intellectuels, acteurs de la société civile, jeunes leaders, femmes engagées et décideurs afin de réfléchir aux voies de la transformation démocratique du continent à partir des ressources, des savoirs et des capacités de résilience des sociétés africaines.



Cette édition s’inscrit dans le prolongement des réflexions engagées lors du Pavillon de la création et de l’innovation sociale organisé à Nairobi avant le Sommet Africa Forward 2026, ainsi que des travaux du Livre blanc présenté aux chefs d’État africains par le professeur Achille Mbembe. Après avoir mis l’accent sur la sécurité humaine intégrale en 2025, les Assises placent cette année la démocratie substantive, la justice entre les générations et la valorisation du matrimoine au cœur des débats.



L’une des principales innovations de cette édition est son ancrage territorial. Les rencontres sont organisées dans plusieurs espaces de Dakar en partenariat avec diverses organisations citoyennes et culturelles, avec l’ambition d’élargir la participation et de renforcer l’impact des réflexions sur le renouveau démocratique africain.



Au cours des échanges, les participants ont souligné la faible représentation des jeunes dans les sphères de décision malgré leur poids démographique. Assistant programme à Social Change Factory, Mohamed Rassoul Diarra a plaidé pour une meilleure inclusion de la jeunesse dans les politiques publiques. « La jeunesse n’est pas l’avenir, elle est le présent », a-t-il affirmé, appelant à faire des jeunes des acteurs centraux de la gouvernance et du développement.



Présent à la rencontre, Achille Mbembe a insisté sur l’importance de la solidarité intergénérationnelle et de la transmission des savoirs pour relever les défis démocratiques du continent. Il a également salué la dynamique collective engagée entre les organisations participantes pour construire ensemble l’avenir de l’Afrique.



Les Assises Africaines de la Démocratie se poursuivent avec l’ambition de faire émerger de nouvelles idées, alliances et propositions en faveur d’une reconstruction démocratique portée par les sociétés africaines elles-mêmes.