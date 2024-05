Assises de la Justice: ce que la Coalition au pouvoir promettait aux Sénégalais dans son "Projet" pour un changement systématique

Le Président Bassirou Diomaye Faye présidera ce mardi 28 mai 2024 les Assises de la Justice au Centre de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Cette journée de dialogue national, axée sur le thème "Réforme et modernisation de la Justice", rassemblera divers acteurs du secteur. Seront présents des professionnels de la Justice, des justiciables, des syndicats, des élus, des professeurs, des médias et des représentants des partis politiques, entre autres. Au terme de cette vaste consultation, de nombreuses propositions et recommandations sont attendues pour réformer un système judiciaire vivement critiqué ces dernières années par la population sénégalaise. En prélude à cet événement, PressAfrik vous présente les propositions de réforme de la Justice que le candidat de la coalition DiomayePrésident avait incluses dans le « Projet » pour les Sénégalais.

Fana CiSSE

div id="taboola-below-article-thumbnails">