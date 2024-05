Assises de la Justice: voici comment les commissions sont réparties

RÉPARTITION DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DU DIALOGUE NATIONAL SUR LA JUSTICE



Président facilitateur général : Professeur Babacar GAYE

Rapporteur général : Président Ndongo FALL

Les trois (3) Grandes Commissions sont ainsi réparties :

Commission n°1 : Réforme de la Justice

Commission n°2 - Modernisation de la Justice

Commission n°3 : Commission technique



I. COMMISSION 1 – RÉFORME DE LA JUSTICE

Président Professeur Isaac Yankhoba NDIAYE

Vice-Président Mame Mandiaye NIANG

Rapporteur : M. Bamba KASSE



Sous – Commission 1 : Organes - Usagers et Imaginaire

Président : Professeur Amadou Tidiane NDIAYE

Rapporteur : Président Birahim SECK



Sous – Commission 2 : Organisation et Fonctionnement de la Justice

Président : Directeur général CFJ Mademba GUEYE

Rapporteur : Magistrat Mor NDIAYE



II. COMMISSION 2 : MODERNISATION DE LA JUSTICE



Président: Dior Fall SOW

Vice-Président : Professeur Amadou Tidiane NDIAYE

Rapporteur général : Cheikh Tidiane LAM

Sous –Commission 1 : Imaginaire, infraction, détention, exécution des décisions justice

Président : Président Aissatou KANTE

Rapporteur : Directeur ENAP Mbaye SARR



Sous-Commission 2 : les acteurs de la justice

Président : Professeur Maurice Soudieck DION

Rapporteur : Inspecteur Samba DIOUF



III. COMMISSION SCIENTIFIQUE : SYNTHESE DU RAPPORT GENERAL



Président : Président Amady BA

Vice-Président : Professeur Ndiack FALL

Rapporteur : Professeur Mame Penda BA

Membres : Doyen Alioune TINE Africa Jom Center, Professeur Zeynab KANE, Professeur Jean Louis CORREA, Maître Mamadou SECK Bâtonnier, Professeur Geneviève SARR, Premier Président Chimère DIOUF, Maître Aida SOW DIAWARA, Présidente Chambre des notaires.