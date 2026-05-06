Tambacounda : 11 responsables territoriaux dont des maires rejoignent la Coalition Diomaye Président

A plus de 460 Km à l’est du Sénégal, la Coalition Diomaye Président est en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales de 2027 (locales) et 2029 (présidentielles). Selon un communiqué, mardi 05 mai, onze (11) responsables territoriaux, dont plusieurs maires et élus locaux dans le département de Goudiry (région de Tambacounda) ont rejoint le mouvement supervisé par Aminata Touré.



Parmi ces personnes figurent Amadou Ba, maire de Bala (département de Goudiry), Ibrahima Ba, maire de Komoti (département de Goudiry), Mariama Diallo, maire de Sinthiou Bocar (département de Goudiry). A ces personnes s’ajoutent Boubacar Ba, Abdou Wone et Siré Diallo. Ces derniers sont respectivement cadre politique à Goudiry, responsable politique commune Kouar et responsable politique commune Dougué.



Ces ralliements interviennent à trois jours du meeting du samedi 09 mai 2026 au Stade Caroline Faye de Mbour, où le Président Diomaye Faye présentera le bilan de ses deux années de gouvernance, alors qu’il est en crise ouverte avec son Premier ministre Ousmane Sonko, qui prépare lui aussi sa candidature en 2029.