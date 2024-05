Assises de la justice : « j’ai de l’expérience carcérale pour parler des problèmes de la justice », Pape Abdoulaye Touré

L’ancien détenu et membre du mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP), Pape Abdoulaye Touré a pris part aux assises nationales de la justice initiées par l’actuel gouvernement. Interpellé à ce sujet, il a manifesté son contentement d’avoir été invité au démarrage du dialogue national présidé par le Président Bassirou Diomaye Faye.



Se confiant au micro de la Rts, Pape Abdoulaye Touré a affirmé : « C’est un honneur pour moi de participer à cette journée du dialogue national qui constitue à réformer et à moderniser la justice sénégalaise. J’ai été renvoyé de l’UCAD depuis 2021 injustement, suite à mes sorties qui fustigeaient le fonctionnement de la justice du temps de l’ancien Régime, dirigé par Macky Sall, j’ai été emprisonné et sans jugement depuis que je suis libéré. Je suis venu ici, car j’ai de l’expérience dans les textes juridiques, et même j’ai de l’expérience carcérale pour parler des problèmes de la justice », a -t - il fait savoir.