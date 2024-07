Assises de la justice : le Forum du justiciable invite les autorités à rendre effectives les propositions de réformes

Le Forum du justiciable, une organisation se réclamant de la société civile, a appelé ce vendredi à la prise de dispositions permettant de rendre effectives les propositions de réformes émanant des assises nationales de la justice dont le rapport des travaux a été remis la veille au président Bassirou Diomaye Faye.



« Le Forum du justiciable invite les autorités compétentes à prendre, toutes les dispositions nécessaires pour rendre effectives les propositions de réformes », lit-on dans un communiqué.



Le Forum du justiciable exhorte « les autorités compétentes à adopter des mesures administratives et institutionnelles permettant d’accompagner un renouveau du secteur de la justice, le bureau exécutif du Forum des justiciables a par exemple préconisé la mise en place d’un comité multi-acteurs de suivi et d’accompagnement de la mise en œuvre des réformes pour plus d’inclusion et d’efficacité dans le processus ».



Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu hier jeudi, le rapport final des assisses de la justice des mains du professeur Babacar Guèye, facilitateur de ces concertations nationales. Les travaux s’étaient déroulés du 28 mai au 4 juin au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).



« Au total, 30 recommandations ont été émises par les participants au terme de ces concertations nationales pour une transformation de la justice sénégalaise », peut-on lire.