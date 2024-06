Assises de la justice : les attentes et observations des justiciables et acteurs de la justice

Le palais de justice de Dakar comme à l’accoutumé ne désemplit pas. De simples citoyens ou autres travailleurs et personnels de la justice vaquent à leurs occupations. A l’entrée l'on presse le pas, la tête en l'air. Dans ce lieu, tout le monde est pressé et stressé. Le hall est bondé de monde, des appels téléphoniques, des salutations entre confrères et des interpellations de clients. Le tout dans le tohubohu. Des visages tantôt gais, tantôt renfrognés témoignent de l’humeur des uns et des autres en fonction de leurs préoccupations. C'est une course contre la montre qui est engagée. Le temps semble précieux.Il est 16 heures au temple de Thémis de Dakar. Il fait un peu chaud dehors. Les vendeurs de sachets d'eau fraiche aux alentours se frottent les mains. Au même moment, au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) l'on couche sur du papier les conclusions partielles des assises de la justice. Sur ce, nous interpellons Alioune Paye, citoyen venu attraire à la barre le violeur de sa fille, « la justice a besoin d'être réformée en profondeur pour ne plus permettre à certains délinquants de faire leurs sales besognes ». De taille élancée, Alioune porte une paire de lunettes noires, sur son cou pend une serviette dont le reste disparaît dans la poche pectorale de la chemise. "Il faut d'abord réformer la justice afin de punir sévèrement ces délinquants", déclare-t-il. Mais comment ? Et en quoi faisant ? , nous lui demandâmes. Mais Alioune se limite seulement à dire « ce sont des gens (juges) qui font leur travail ». La quarantaine n’a finalement pas apporté de réponses à ses interrogations sur le devenir de la justice.Mais pour Pape Malick Mbengue venu assister aux audiences, ces assises sont une nécessité. Pour lui, il faut « un toilettage de la justice puisque de 2021 à 2023, on constate qu’il n’y a pas eu de justice au Sénégal ». « Je connais des copains qui ont été arrêtés pour des motifs très légers » renchérit-il. Autant dire que « certains juges ont fait simplement ceux qui leur plaisent » et doivent par conséquent « rendre compte aux sénégalais ». Le jeune homme d’une vingtaine d’années au teint noir et de taille moyenne souhaite que « ces assises puissent donner à la justice toute son lustre d'antan qui commence nécessairement par son indépendance, » gage d’une « réconciliation entre dame justice et les justiciables ».Les avocats rencontrés sur lieux n'ont pas pu s'épancher sur le sujet du fait d'un manque de temps. Les minutes et les secondes sont jalousement préservées. Le tout est consacré aux dossiers des clients qu'il faut passer à la loupe en un temps record. Nous nous sommes néanmoins rendu au bureau du bâtonnier. C'était pour savoir les noms des avocats qui ont pris part au lancement des travaux des assises de la justice. Mais le bâtonnier n'en était pas mieux informé que nous.Aux quelques robes noires à qui nous nous sommes adressé, ils affirment que les assises relèvent de la volonté « des autorités politiques » qui ont le dernier mot. Un peu plus tard et comme par hasard, nous tombons nez-à-nez sur le porte-parole du Pastef, maître Abdoulaye Tall qui n’a pas souhaité s’exprimer. « Toute communication de ma part sera partisane puisque je fais partie des initiateurs, même si je n’ai pas été au lancement des travaux pour des contraintes personnelles». « Vous comprenez donc que je ne peux donner un avis » se désole la robe noire.

La justice sénégalaise a été fortement secouée de 2021 à 2024 par plusieurs dossiers, qui ont en partie terni son image. Les assises convoquées par le président de la République pour « la Réforme et la Modernisation de la justice» sont mitigées. Aux yeux de certains Sénégalais c'est dans l'application des recommandations que le nouveau régime sera jugé.