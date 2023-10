Assises de la presse francophone : L’Upf revient à Dakar 10 ans après

Les 50e Assises de l'Union de la presse francophone (UPF) se tiendront à Dakar du 9 au 11 janvier 2024. Elles s'annoncent comme un événement majeur pour le monde du journalistique francophone. Sous le thème «Médias : Paix. Sécurité», ces assises revêtent une signification particulière dans un contexte où la manipulation de l'information et la propagation de fausses nouvelles posent un défi croissant à la profession.



D’après Le Quotidien, au cœur des débats se trouveront des questions cruciales telles que le rôle des médias dans la prévention des conflits, la préservation de la sécurité des journalistes dans les zones de conflit, et le traitement adéquat des situations de guerre et de tension.



L'UPF souligne également l'importance de la préservation de la paix et de la sécurité alimentaire, mettant en lumière les défis pressants auxquels sont confrontés les acteurs médiatiques dans un monde en proie à des tensions croissantes.



L'événement, organisé par le bureau de l'UPF Sénégal, offrira un espace de réflexion et d'échange pour les journalistes, les éditeurs et les experts francophones, dans le but de favoriser le développement de la profession et de défendre la liberté de la presse.



Sous la nouvelle direction de Madiambal Diagne, l'UPF se prépare à offrir un cadre propice à des débats productifs et à la découverte de la vibrante ville de Dakar et de ses environs.