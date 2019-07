Association de malfaiteurs et complicité de vol: "Boy Djiné" acquitté

La Chambre criminelle de Dakar a rendu son verdict hier - mardi 2 juin 2019 dans l’affaire Baye Modou Fall alias Boy Djiné et ses co-accusés. Plus chanceux, Boy Djiné est acquitté des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol en réunion avec usage d’arme et de véhicules, détention illégale d’armes et agression. Ses co-accusés, quant à eux, ont été condamnés à des peines allant de trois (3) à vingt (20) ans de travaux forcés.



Le juge de la Chambre criminelle de Dakar a ainsi suivi à la lettre le réquisitoire du parquet, qui n'a trouvé aucun motif de condamnation.



Pour rappel, lors du procès, "Boy Djiné" avait clamé son innocence en déclarant que les policiers l’avaient arrêté pour régler des comptes avec lui. «On avait un deal qui a éclaté et ils m’ont arrêté pour me faire du tort», avait-il soutenu. Devant le juge, "Boy Djiné" a été également blanchi par ses co-accusés.