Mondial 2026 : l’arbitre hondurien Saíd Martínez dirigera le match Belgique-Sénégal en 16es de finale

Le Sénégal connaît le nom de l’homme en noir pour son seizième de finale. La FIFA a désigné l’arbitre hondurien Saíd Martínez pour Belgique-Sénégal, prévu mercredi 1er juillet, au Seattle Stadium (Etats-Unis).
Ce match dont le coup d’envoi est fixé à 20h GMT s’annonce cruciale pour les Lions de la Teranga. Après un début de phase de groupes compliqué, le Sénégal veut prolonger l’aventure américaine.
Si Saíd Martínez sera l’arbitre principal de la partie, il sera épaulé par deux compatriotes, Walter López et Christian Ramírez, en tant qu’assistants.
Les Colombiens Andrés Rojas et Alexander Guzmán officieront respectivement comme quatrième et cinquième arbitres de la rencontre.
Ce match dont le coup d’envoi est fixé à 20h GMT s’annonce cruciale pour les Lions de la Teranga. Après un début de phase de groupes compliqué, le Sénégal veut prolonger l’aventure américaine.
Si Saíd Martínez sera l’arbitre principal de la partie, il sera épaulé par deux compatriotes, Walter López et Christian Ramírez, en tant qu’assistants.
Les Colombiens Andrés Rojas et Alexander Guzmán officieront respectivement comme quatrième et cinquième arbitres de la rencontre.
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