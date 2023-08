Attaque d'un bus Tata: le CSDH demande à l'Etat de sécuriser les personnes et leurs biens

Le Comité sénégalais des Droits de l'Homme (CSDH) exprime sa profonde préoccupation suite aux violences enregistrées ces derniers jours dans le pays, et condamne avec fermeté les actes criminels ayant causé des pertes en vies humaines, notamment à Dakar avec l'attaque d'un Bus Tata.



Le CSDH exhorte l'Etat à "diligenter dans les meilleurs délais des enquêtes indépendantes et impartiales afin d'identifier les auteurs

présumés, et les traduire devant les juridictions appropriées", dans un communiqué.



L'organisation encourage l'Etat à "poursuivre ses efforts de sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national".