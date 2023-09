Attaque de la ligne 65: quatre suspects déférés au parquet

L’enquête sur le supposé attentat perpétré contre un bus de la ligne 65 à Yarakh continue. A ce stade, quatre personnes qui ont été arrêtées puis déférées au parquet par la Gendarmerie.



Il s'agit de A. Guèye alias «Diego», Al. H. Sow alias «Sonko», El. H. M. Sy ainsi que Nd. Dia. Ces suspects ont été déférés au parquet

par la Brigade de recherches de Colobane pour «associatio de malfaiteurs ayant relations avec une entreprise terroriste, participation à attroupement armé, atteinte à la sûreté de l’Etat et appel à l'inurrection, incendie volontaire ayant provoqué la mort, mise danger de la vie d’autrui, actes terroristes».



Selon le journal Walfadjri, les mis en cause incriminés dans l’attentat d’un bus de l’Aftu au

cocktail molotov ayant fait deux morts et cinq blessés ont été interpellés à la suite d’une enquête ouverte par les gendarmes. Il ressort de l’enquête ouverte que l’un des mis en cause du nom de El. H. M. Sy habite Yarakh.



Pour rappel, les faits remontent au 1er août dernier. C’est un bus de la ligne 65 limmatriculée DK 3080 AM en provenance de

Jaxaay et en partance pour Colobane qui avait été attaqué par des assaillants. Ces derniers y ont alors jeté un cocktail molotov avant

de prendre la fuite.