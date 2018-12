Attaque rebelle au Rwanda : au moins deux soldats et plusieurs rebelles tués.

"Un groupe est arrivé depuis la RDC et a attaqué nos positions. Je pense qu'ils ont tué deux ou trois de nos soldats", a déclaré M. Kagame lors d'une conférence de presse. "Un certain nombre d'entre eux ont été tués, et leurs corps emmenés par leurs amis en RDC".



« Nous cherchons des clarifications et la coopération de la part des autorités congolaises », a-t-il ajouté.



Il s’agit de la première attaque depuis plus d’un an de la part des rebelles hutu basés en RDC.