Haïti: plus de 3000 personnes tuées entre janvier et juin, selon l'ONU

Plus de 3000 personnes ont été tuées en Haïti durant les six premiers mois de l'année, a indiqué vendredi l'ONU, qui craint que l'expansion de la violence des gangs ne déstabilise d'autres pays des Caraïbes.



«Entre le 1er janvier et le 30 juin, au moins 3141 personnes ont été tuées en Haïti», a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, lors de la présentation d'un rapport à Genève, rapporte la RFI.