Attaque terroriste contre la caserne de Kati : deux (2) assaillants tués par l'Armée malienne

L’Armée malienne dit avoir neutralisé deux (2) assaillants et repoussé l’attaque terroriste contre la caserne de Kati, tôt ce matin aux environs de 05h00, dans un communiqué.



«Les Forces Armées Maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati. C’était tôt ce matin aux environs de 05h00 avec 02 véhicules piégés bourrés d’explosifs », lit-on dans la note.



Le bilan provisoire est de 02 assaillants neutralisés, selon les FAMa qui ajoutent que « la situation est sous contrôle et le ratissage est en cours pour débusquer les auteurs et leurs complices ».



Le chef d’Etat-major Général des Armées rassure les populations de « vaquer à leurs occupations habituelles ».