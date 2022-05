Attendu au Sénégal, Boubacar Kamara appelé en équipe nationale de France

Les Sénégalais qui espéraient voir Boubacar Kamara sur la ligne de défense de l'équipe nationale peuvent déchanter. En effet, le joueur de l'Olympique Marseille après avoir donné son accord de principe au sélectionneur Aliou Cissé, a rejoint la sélection française .



Le Sénégalais figure dans la liste des retenus pour affronter le Danemark, la Croatie et l'Autriche.



La liste

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham)



Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (Séville), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United), Jonathan Clauss (RC Lens), William Saliba (OM)



Milieux : Boubacar Kamara (OM), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus), N'Golo Kanté (Chelsea)



Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Christopher Nkunku (RB Leipzig)