Attendue ce lundi à Thiès, la Caf va se pencher sur le Stade Lat Dior

En travaux depuis quelques semaines, le stade Lat Dior va peut être disposer de son homologation ce lundi 11 mars. En effet, la Confédération africaine de football (Caf) va se rendre sur les lieux dès aujourd'hui, pour voir si les matches Sénégal vs Madagascar et Sénégal vs Mali (23 mars et 26 mars) sur ordre de la Fédération Sénégalaise de football, vont pouvoir s'y tenir.



Depuis que le ministre des Sports a demandé la décentralisation à Thiès de cette double rencontre des « lions », la FSf, dans la foulée a informé la CAF de sa décision. Cependant, les missionnaires d’Ahmad Ahmad vont descendre sur le terrain pour voir de visu si leurs préoccupations sont bien prises en compte. Reste à savoir si la Caf va décerner un satisfécit à Lat-Dior pour ces rencontres.