Dakar et sa banlieue: l'alimentation électrique «sera perturbée le dimanche 15 février, de 08h-16h»

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) annonce, ce vendredi 13 février, que «l’alimentation électrique sera perturbée le dimanche 15 février, de 08h-16h», à Dakar et dans plusieurs localités de la banlieue. Ces endroits concernent Golf Nord, Hamo, Dalifort, une partie de Mariste (Dakar), ainsi que les industries sur la route de Rufisque (situées sur Pikine et Dalifort).



Selon la Senelec, cette situation est due «aux travaux de coupure générale au poste de Hann, entrant dans le cadre du renforcement et de l’amélioration de la qualité de service». La structure assure néanmoins que les clients impactés seront réalimentés «dans les meilleurs délais».