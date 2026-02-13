Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Dakar et sa banlieue: l'alimentation électrique «sera perturbée le dimanche 15 février, de 08h-16h»



Dakar et sa banlieue: l'alimentation électrique «sera perturbée le dimanche 15 février, de 08h-16h»
La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) annonce, ce vendredi 13 février, que «l’alimentation électrique sera perturbée le dimanche 15 février, de 08h-16h», à Dakar et dans plusieurs localités de la banlieue. Ces endroits concernent Golf Nord, Hamo, Dalifort, une partie de Mariste (Dakar), ainsi que les industries sur la route de Rufisque (situées sur Pikine et Dalifort). 

Selon la Senelec, cette situation est due «aux travaux de coupure générale au poste de Hann, entrant dans le cadre du renforcement et de l’amélioration de la qualité de service». La structure assure néanmoins que les clients impactés seront réalimentés «dans les meilleurs délais». 
Autres articles

Charles KOSSONOU

Vendredi 13 Février 2026 - 14:53


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter