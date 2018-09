Attentat à la pudeur: il exhibe son sexe devant une fillette et prend 45 jours de prison

Pour avoir montré son sexe à une gamine vendeuse d’eau, M. Diaw qui a répondu de son acte qualifié d’attentat à la pudeur, hier vendredi au Tribunal de la grande instance de Dakar, a écopé de 45 jours de prison.



Selon le journal "L’Observateur", les faits se sont déroulés à Patte D’oie. Devant la barre, La petite fille de 15 ans est revenue sur « sa traumatisme ». D’après elle, le sieur Diaw, âgé de 43 ans avait confisqué sa bassine contenant des sachets d’eau qu’elle écoulait. Et pour récupérer son bien, elle a suivi le mis en cause jusque dans un coin retiré. Là, M. Diaw fait état d’une perversité déconcertante, en baissant son caleçon pour lui montrer ses parties intimes.



Pis, il l’a proposé une partie de jambes en l’air, témoigne la victime, qui poursuit que en voyant le danger venir, s'est mise à crier pour éviter d’être violée. Et son salut, elle le doit à la prompte intervention d’un passant qui a entendu ses cris.



A Monsieur Diaw de réfuter toutes les accusations qui lui sont assignées. Il dit avoir exhibé son sexe pour pisser et son avocat invoque l’impuissance de son client.