Agro-industrie : le DG de la Sonacos annonce un complexe de 18,75 milliards de F CFA à Médina Yoro Foulah

Le directeur général de la Sonacos, Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, a annoncé la création d’un complexe agro-industriel à Médina Yoro Foulah, dans la région de Kolda, (Sud) pour un investissement global estimé à 18,75 milliards de F CFA. S’exprimant lors d'une tournée dans le sud du Sénégal, le responsable a précisé que cette infrastructure sera implantée sur un site de 15 hectares afin de rapprocher l’outil industriel des principaux bassins de production agricole de la zone sud.



Ce projet entend intégrer plusieurs maillons de la chaîne de valeur, notamment la collecte, la trituration et le reconditionnement des huiles végétales destinées au marché national. Selon le directeur général de la Sonacos, cette implantation vise à transformer le site au-delà de sa vocation initiale de point de pesage pour en faire un pôle agro-industriel adossé à une Zone d’activité industrielle (ZAI). Cheikh Ahmed Tidiane Guèye a souligné que cette initiative s’inscrit directement dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en faveur de la souveraineté alimentaire, de la valorisation des productions locales et de la création d'emplois pour les jeunes en milieu rural.