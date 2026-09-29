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Au Kenya, le projet de méga-raffinerie de Dangote à Lamu contesté en justice

Après le Nigeria, le Kenya. Ce mercredi 30 septembre, le milliardaire Aliko Dangote doit poser la première pierre de son nouveau projet de méga-raffinerie à Lamu, sur la côte nord-est du Kenya. Qualifié de « chef-d'œuvre » par le président William Ruto, le projet pourrait déjà être confronté à un obstacle judiciaire. Cent trente-trois membres d'une communauté voisine du futur chantier ont saisi le tribunal de l'environnement et des terres de Malindi pour contester sa construction.



Au Kenya, le projet de méga-raffinerie de Dangote à Lamu contesté en justice
L'usine représente un investissement compris entre 15 et 16 milliards de dollars. Elle pourra, à terme, traiter près de 700 000 barils de brut par jour, soit une capacité comparable à celle de sa jumelle de Lekki, dans la banlieue de Lagos, au Nigeria.
 
Néanmoins, des agriculteurs et habitants originaires de Chandavai, une zone du comté de Lamu, estiment que la construction de cette méga-raffinerie porte atteinte à leurs droits fonciers ainsi qu'à leur patrimoine ancestral. Leurs familles vivent et cultivent ces terres depuis plusieurs générations.
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RFI

Mardi 29 Septembre 2026 - 17:08


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