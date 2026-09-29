Au Kenya, le projet de méga-raffinerie de Dangote à Lamu contesté en justice

Après le Nigeria, le Kenya. Ce mercredi 30 septembre, le milliardaire Aliko Dangote doit poser la première pierre de son nouveau projet de méga-raffinerie à Lamu, sur la côte nord-est du Kenya. Qualifié de « chef-d'œuvre » par le président William Ruto, le projet pourrait déjà être confronté à un obstacle judiciaire. Cent trente-trois membres d'une communauté voisine du futur chantier ont saisi le tribunal de l'environnement et des terres de Malindi pour contester sa construction.

RFI

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