Au Kenya, le projet de méga-raffinerie de Dangote à Lamu contesté en justice

L'usine représente un investissement compris entre 15 et 16 milliards de dollars. Elle pourra, à terme, traiter près de 700 000 barils de brut par jour, soit une capacité comparable à celle de sa jumelle de Lekki, dans la banlieue de Lagos, au Nigeria.
Néanmoins, des agriculteurs et habitants originaires de Chandavai, une zone du comté de Lamu, estiment que la construction de cette méga-raffinerie porte atteinte à leurs droits fonciers ainsi qu'à leur patrimoine ancestral. Leurs familles vivent et cultivent ces terres depuis plusieurs générations.
Néanmoins, des agriculteurs et habitants originaires de Chandavai, une zone du comté de Lamu, estiment que la construction de cette méga-raffinerie porte atteinte à leurs droits fonciers ainsi qu'à leur patrimoine ancestral. Leurs familles vivent et cultivent ces terres depuis plusieurs générations.
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