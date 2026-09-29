Détention d’Aminata Seck aux États-Unis : le Sénégal suit le dossier et assure une assistance consulaire

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur indique suivre avec une attention particulière la situation d’Aminata Seck, actuellementaux États-Unis par les services américains de l’immigration.Dans un communiqué publié ce 29 septembre 2026, le ministère précise que les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises aux États-Unis ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités américaines compétentes dès qu’elles ont été informées de la situation.Elles suivent notamment les conditions de détention ainsi que l’état de santé de la ressortissante sénégalaise.« Elles demeurent également en contact avec les parties concernées afin de lui apporter, dans le respect des procédures en vigueur aux États-Unis, toute l’assistance consulaire requise », souligne le communiqué.Le ministère assure rester pleinement mobilisé et indique qu’il continuera de suivre l’évolution de la situation avec toute l’attention nécessaire.Il salue par ailleurs l’élan de solidarité manifesté autour d’Aminata Seck et remercie les personnes qui, au Sénégal comme à l’étranger, se mobilisent et expriment leur préoccupation à son sujet.