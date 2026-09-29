Thierno Alassane Sall : «Notre pays est l'otage de dirigeants élus sur des promesses de rupture…»

L'Assemblée nationale, pourtant convoquée en session extraordinaire, donc pour des motifs prétendument impératifs, a reporté la séance de ce matin. C'est la réponse du berger Pastef à la bergère Kiiraay, dont la saisine du Conseil constitutionnel bloque l'examen de la loi sur le Code pétrolier prévu cet après-midi.



Match nul entre les factions politiciennes, mais défaite cinglante pour le Sénégal, sa stabilité et sa notation financière. Notre pays est l'otage de dirigeants élus sur des promesses de rupture qu'ils sont incapables d'assumer, tant ils sont aveuglés par leurs rivalités.



Nous avons vu ce que de tels enfantillages ont engendré dans nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Une crise ouverte survient rarement de manière brutale. Elle résulte d'une crise larvée, de répétitions de coups et de contrecoups qui finissent par miner le pays, ne laissant comme issue que les solutions extrêmes.



J'en appelle aux citoyens : c'est nous et nos enfants qui allons trinquer.



Exprimons-nous ! Trop, c'est trop. Le Pastef et Kiiraay doivent s'occuper de nous et non des prochaines élections.



De Thierno Alassane Sall