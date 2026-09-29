Grand Théatre :Diomaye Faye appelle la jeunesse à prendre ses responsabilités dans la construction du pays

Le président de la République, Diomaye Faye a appelé, ce mardi 29 septembre 2026, a jeunesse sénégalaise à prendre pleinement ses responsabilités dans la construction du pays.



« Vous avez devant vous ce que personne d’autre n’a à ce point. Vous avez tout l’avenir. Et le courage qu’on attend de vous est de le bâtir ici », a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle d’installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS).



Le chef de l’État les a invités à ne pas céder à l’attente et à croire en leur capacité d’agir. « La première tentation est de croire que rien ne dépend de vous, que tout se décide ailleurs, plus haut, plus loin, et qu’il ne reste qu’à attendre. Je n’ai jamais partagé cette opinion. Et j’ai créé ce conseil pour prouver le contraire, et c’est à vous de le faire avec moi », a-t-il dit, ajoutant que « ce qui vous concerne se décidera désormais avec vous ».



Revenant sur son propre parcours, Bassirou Diomaye Faye a déclaré : « J’ai considéré que je devais faire partie de ceux qui prennent leurs responsabilités pour déterminer la marche de notre pays. Vous êtes témoins de la suite de l’histoire ».



Il a également adressé un message de confiance à la jeunesse : « Vous, les jeunes, le Sénégal vous fait confiance. La dignité, la discipline et le courage, voilà votre bagage, c’est ce qu’il met entre vos mains. Avançons ensemble vers l’avant ».