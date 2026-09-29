Transport irrégulier de pain à Thiès : la Sous-Brigade d’Hygiène saisit 1250 baguettes

Dans le cadre de ses missions de contrôle et de surveillance de l’hygiène dans le transport et la distribution des denrées alimentaires, la Sous-Brigade d’Hygiène de Thiès a mené une opération de contrôle ciblant le transport irrégulier de pain par des conducteurs de motos « Jakarta ».



Menée sous le commandement de l’Adjudant-chef Damien Dione, Commandant de la Sous-Brigade d’Hygiène de Thiès, cette opération a conduit les agents à effectuer des contrôles sur le terrain. Selon une note du Service national d’hygiène, il s’agissait de vérifier les conditions dans lesquelles les baguettes de pain étaient transportées et manipulées.



À l’issue de ces contrôles, 1 250 baguettes de pain ont été saisies pour non-respect des règles d’hygiène et des conditions appropriées de transport des denrées alimentaires, conformément aux dispositions L46 et L49 du Code de l’hygiène.



Cette intervention témoigne de la détermination de la Sous-Brigade d’Hygiène de Thiès à renforcer les contrôles et à contribuer à la protection de la santé des populations. Elle rappelle également l’importance du respect des normes d’hygiène tout au long de la chaîne de transport et de distribution du pain.