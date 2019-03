Au Mozambique, après le cyclone, le casse-tête de l'eau potable

Le centre du Mozambique peine toujours à se remettre du passage du cyclone Idai. Plus de 400 morts et 600 000 personnes nécessitant de l’aide humanitaire d’urgence : jamais le pays n’avait connu une tempête d’une telle importance. Dix jours après le passage d’Idai, les habitants de la ville de Beira et toute la province de Sofala, ont toujours le plus grand mal à trouver de l’eau potable.