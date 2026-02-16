Burkina Faso: au moins une vingtaine de morts après une importante attaque dans le nord de Burkina Faso

« La situation est sous contrôle à Titao », affirme, solennel, Abdoul Aziz Ouedraogo, porte-parole des Forces armées burkinabè. Sur le plateau de la RTB, il confirme que des « attaques multiples » ont eu lieu, ce samedi dans le nord du pays, tout en saluant « la vaillance et le professionnalisme des forces de défense » qui ont infligé « une lourde défaite aux terroristes avec la neutralisation de plusieurs dizaines d'entre eux ».
Selon des sources locales, les assaillants étaient « très nombreux ». Ils étaient répartis en trois groupes. Le premier, constitué d'hommes armés à moto, a pris d'assaut le camp militaire, pillant armes et munitions.
Un deuxième groupe d'assaillants a détruit les installations téléphoniques, isolant la ville de Titao. Enfin, un troisième détachement est entré dans la ville et s'est rué sur le marché. Les rebelles y ont dévalisé puis incendié les commerces et des camions de ravitaillement.
Après l'attaque, ils seraient repartis vers le nord. Sur les réseaux sociaux, les habitants de Titao ont publié des appels à l'aide : selon eux, les présumés terroristes ont promis de revenir dans la ville. Certaines sources locales évoquent au minimum une vingtaine de morts, sans doute plus.
