Burkina Faso: au moins une vingtaine de morts après une importante attaque dans le nord de Burkina Faso

La ville de Titao, jusque-là épargnée par les attaques terroristes, a été prise d'assaut par un groupe d'assaillants samedi 14 février 2026. Ces derniers ont attaqué et pillé le camp militaire. Des témoins rapportent que les rebelles ont mis le feu au marché de la ville et détruit les infrastructures de télécommunication. Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouedraogo a confirmé l'attaque ce dimanche 15 février dans la soirée, sur la télévision nationale.

RFI

