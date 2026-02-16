Rapport IGF: les avocats de Mame Mbaye Ninag déposent une plainte contre Sonko, Yacine Fall et Cheikh Diba

L’ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, avait annoncé son intention de déposer une plainte contre Ousmane Sonko, Yacine Fall et Cheikh Diba, respectivement Premier ministre, ministre de la Justice et ministre des Finances et du Budget. Ce lundi 16 février, le quotidien Les Echos confirme que la plainte a bien été déposée auprès du Procureur Ibrahima Ndoye.



Cheikh Diba est poursuivi «pour faux», pendant qu’Ousmane Sonko et Yacine Fall sont suspectés «d’usage de faux, association de malfaiteurs et tentative d’escroquerie à jugement et complicité contre X». Dans le contenu de la plainte, les avocats de Mame Mbaye Niang ont estimé que «Cheikh Diba a commis le faux, Ousmane Sonko et Yacine Fall ont fait usage du faux et tenter de tromper les juges de la Cour suprême», toujours selon le journal.



A l’origine de cette affaire, Ousmane Sonko a demandé la révision du procès dans lequel il a été condamné pour diffamation. Sa défense se base sur un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) auquel il aurait eu accès à son entrée à la primature. Même si ce document n’a pas été rendu public, il établirait l’implication de Mame Mbaye Niang dans des dépenses publiques irrégulières et permettrait de prouver qu’Ousmane Sonko n’a pas diffamé l’ancien ministre du Tourisme.



Cependant, les avocats de Mame Mbaye Ninag contestent la procédure, estimant qu’elle est «illégale», surtout qu’Ousmane Sonko est dans une position qui lui permettrait d’avoir accès à des informations. «Si cela devait prospérer, demain, n’importe qui pourrait remettre en cause une décision de justice simplement en se trouvant dans une position de pouvoir », avait averti Me Youm, qui espère que la requête sera retirée ou, à défaut, rejetée par la Cour suprême, qui doit valider ou non la possibilité d’un nouveau procès.