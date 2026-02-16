Dakar : un incendie s’est déclenché dans l’immeuble du ministère des Finances et du Budget ce lundi 16 février

Un incendie s’est déclaré, ce lundi 16 février, dans l’immeuble du ministère des Finances et du Budget du Sénégal, sis dans le centre-ville de Dakar. Informés, les sapeurs-pompiers sont intervenus et poursuivent les opérations de secours pour circonscrire les flammes.
Selon nos informations, même si les causes de l’incendies sont inconnue, à l’heure actuelle, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.
