Ligue 1 (15e journée) : l’US Gorée sacrée championne de la phase aller

La 15e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1, disputée ce week-end, a tenu toutes ses promesses avec des rencontres engagées et des enjeux importants en haut comme en bas du tableau.



L’US Gorée, solide leader (27 points +14), est allée s’imposer (1-0) sur la pelouse du Stade de Mbour (11e, 15 pts). Une victoire précieuse qui lui permet de conserver la première place et de s’adjuger le titre honorifique de champion de la phase aller.



Derrière, la lutte reste intense. L’AJEL de Rufisque (2e, 27 pts +6) a assuré à domicile en dominant Génération Foot (2-0). De son côté, le Casa Sports (3e, 24 pts) a ramené un point de son déplacement face à Dakar Sacré-Cœur (1-1).



Teungueth FC (4e, 24 pts) a laissé filer des points importants en étant tenu en échec (0-0) à domicile par la lanterne rouge, Guédiawaye FC (16e, 9 pts -9). Un faux pas qui l’éloigne du podium. Même scénario pour le Jaraaf (6e, 20 pts +1), accroché (1-1) au stade Léopold Sédar Senghor par Cambérène (15e, 12 pts -11), premier relégable.



L’AS Pikine (5e, 21 pts), qui espérait se rapprocher du top 3, a été freinée à domicile par HLM de Dakar (0-0). La Linguère (12e, 15 pts) a, pour sa part, arraché un point précieux (1-1) sur le terrain de Wally Daan (9e, 18 pts).



La 15e journée se clôturera ce lundi 16 février 2026 au stade Ely Manel Fall avec l’affiche entre Sonacos (13e, 15 pts -10) et l’US Ouakam (10e, 16 pts +2).