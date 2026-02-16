Enquêtes sur les violences à l’UCAD : Amadou Cheikhou Diallo, étudiant en Master 1, arrêté ce dimanche

Dans le cadre des enquêtes sur les violences survenues le 09 février à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), la Sûreté urbaine de Dakar (Su) a interpellé, ce dimanche 15 février, Amadou Cheikhou Oumar Diallo, étudiant en Master 1 à la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg). «Il a été appréhendé par trois (03) policiers en civil, à hauteur de la Brioche Dorée de Mermoz», selon L’Observateur.



L’étudiant a été placé en garde à vue. Il est suspecté, toujours selon le quotidien, de «violences et voies de fait, outrage à agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, rébellion, actes de destruction de biens publics et privés, participation à une manifestation non déclarée, troubles à l’ordre public, attroupement, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves».



Pour rappel, les violences policières du 09 février ont coûté la vie à Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine. Le gouvernement a promis que «justice sera faite» et que les «responsabilités seront situées»