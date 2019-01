Au Nigeria les non-voyants voteront grâce à un guide en braille

Pour la première fois au Nigéria, les malvoyants voteront sans assistance lors des prochaines élections.



Ils prendront part notamment à l'élection présidentielle qui aura lieu en février prochain.



La Commission électorale nationale indépendante du pays, mettra à leur disposition un guide de vote en braille pour leur permettre de participer de manière indépendante aux scrutins et de garantir le caractère secret de leur vote.



L'élaboration de ce guide au Nigeria, a couté près de soixante millions de francs CFA au pays.



Les malvoyants se sentaient quelque peu marginalisés au Nigeria, s'agissant notamment du vote.



Ils ont toujours souhaité être autonomes et remplir pleinement leur devoir civique.



Dans ce pays de près de 200 millions d'habitants, on estime que les non-voyants constituent une part non négligeable d'électeurs.