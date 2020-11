Au Sénégal, 19% des femmes ne veulent plus avoir d’enfant (Enquête)

La proportion de femmes ne désirant plus d’enfant n’a pas varié au cours des dernières années, étant de 20 % en 2014 et 19 % en 2018 et 2019 . C’est ce que révèle une enquête de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, réalisée entre avril et décembre 2019.Selon le rapport, les femmes qui veulent limiter leur descendance augmente rapidement avec le nombre d’enfants vivants : d’environ 1 % chez les femmes sans enfant ou ayant un enfant vivant, elle passe à 3 % chez les femmes ayant deux enfants vivants, à 21 % chez celles en ayant quatre pour atteindre un maximum de 60 % chez les femmes ayant six enfants ou plus.Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union, 19 % ont déclaré ne plus vouloir d’enfant. À l’opposé, dans 77 % des cas, les femmes ont déclaré qu’elles souhaitaient un enfant ou un autre enfant.Quarante-trois (43 %) souhaiteraient cet enfant dans un délai de deux ans ou plus, alors que 28 % le souhaiteraient rapidement, c’est-à-dire dans les deux années à venir. Enfin, dans 6 % des cas, les femmes voudraient un enfant ou un enfant supplémentaire, mais elles ne savent pas à quel moment elles veulent avoir cet enfant.