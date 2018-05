"Au Sénégal, demander des comptes est mal perçu" Macky Sall

Le chef de l’Etat Macky Sall a soutenu vendredi, qu’exiger la réédition de comptes fait partie intégrante de la marche normale d’un pays. C’est la conviction de Macky Sall qui regrette que cette exigence soit associée à une chasse aux sorcières.



«Au Sénégal, dès que tu demandes à quelqu’un de rendre compte, il te dit «daf ma bagn) (Ndlr : il me déteste). Quand on parle de ça, on dit que c’est politique, c’est pour faire la chasse aux sorcières. Non ! C’est une partie du Pse, parce qu’on ne pourra assurer durablement les axes 1, 2 si l’axe 3 n’est pas au centre de nos effectifs».



Macky Sall s’exprimait en marge d’un symposium consacré au Tome 1 de «Convergence républicaine»