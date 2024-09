Au Togo, les téléphones interdits dans les classes dès la rentrée prochaine

L’usage du téléphone à l’école sera donc interdit. Une décision des ministres de l’Enseignement primaire et secondaire et celui de l’Enseignement technique.



Certains parents, comme Emmanuel, apprécient la nouvelle mesure et la trouvent même salutaire : « Moi, je crois que c'est une mesure qui pourra dissuader les élèves à ne pas vouloir utiliser le téléphone à tout moment et en tout lieu. »



D’autres parents, comme Fabrice, estiment que s’il est nécessaire d’encadrer l’usage à l’école, mais qu'il ne faut pas empêcher les élèves d’avoir un portable dans le cartable : « Pour moi, le côté négatif par rapport à l'usage du téléphone à l'école pèse plus que le côté positif. Parce que l'enfant qui a le téléphone en pleine heure de cours peut être distrait, mais lorsque l'enfant est à l'école et a peut être certaines urgences, s'il veut demander aux parents de venir le chercher quelque part, c'est tellement utile et important parce que grâce à cet appareil, il peut les renseigner sur sa position. »



Quelques exceptions sont faites à cette interdiction. Le téléphone est toléré dans des situations d’urgence ou pour les personnes nécessitant une assistance. Mais aussi dans le cadre d’activités pédagogiques nécessitant des outils numériques, à conditions que ces activités soient supervisées.