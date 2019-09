Au lieu de signer à Anderlecht, Diagne (Galatasaray) file au Club Bruges

Si Anderlecht a obtenu sa première victoire, le club ne tient pas encore son attaquant de pointe. Mbaye Diagne (27 ans) aurait dû signer mais file à Bruges. Anderlecht était prêt à consentir à de gros efforts financiers. Tout était prêt pour qu’il signe. Le Sporting s’est toutefois fait coiffer au poteau par son rival brugeois.



:Les Mauves sont également sur d’autres pistes mais elles sont compliquées. Celle menant à Papiss Cissé n’est plus d’actualité. Le Sénégalais aurait voulu venir et s’était déjà renseigné sur le club et Bruxelles mais Alanyaspor n’a pas voulu le laisser partir.