Au moins huit morts dans les inondations à New York, selon la police

Au moins huit personnes ont péri dans les inondations survenues dans la nuit de mercredi à jeudi 2 septembre à New York dans le sillage de l'ouragan Ida, ont annoncé des sources policières à l'Agence France Presse.



Kathy Hochul, la gouverneure de l'Etat de New York, et Bill de Blasio, le maire sortant de la capitale économique et culturelle américaine, ont décrété «l'état d'urgence», suite à ces inondations massives qui concernent potentiellement quelque 20 millions d'habitants.