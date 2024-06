Auchan-Sénégal reconnaît avoir vendu des "œufs pourris" à ses clients

Auchan-Sénégal a annoncé ce 5 juin la suspension temporaire de la vente d’œufs dans ses grandes surfaces, suite à la découverte d’un problème de qualité affectant certains produits. En effet, ces derniers jours, des internautes ont publié sur les réseaux sociaux des images d’œufs impropres à la consommation achetés chez la filiale française.



Face au courroux des clients, l'entreprise informe que "des mesures immédiates ont été prises pour résoudre la situation." Dans le communiqué, Auchan reconnaît que des « problèmes liés à la qualité des œufs vendus » ont été identifiés dans plusieurs magasins. À en croire leur note, Auchan-Sénégal a immédiatement alerté ses fournisseurs locaux et mobilisé des experts pour enquêter sur les causes sous-jacentes de ce dysfonctionnement.



En attendant les résultats de cette enquête, Auchan-Sénégal a pris des mesures préventives en suspendant la vente d’œufs dans tous ses établissements. Il encourage également les clients qui auraient acheté des produits endommagés durant cette période à se rendre dans leur magasin munis du ticket de caisse et du produit concerné, afin d'obtenir un remboursement complet.



Pour l'instant, Auchan-Sénégal n'a pas précisé la durée estimée de cette suspension temporaire de la vente d’œufs.