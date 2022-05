Aucun cas de Covid-19 n’a été détecté ce vendredi

Aucun cas de Covid-19 n’a été détecté sur les 838 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, rapporte le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Deux patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, signale-t-il dans un communiqué sur l’évolution de la pandémie. Il précise que seuls 15 patients suivent encore un traitement et assure qu’aucun d’entre eux ne se trouve dans un état grave.



Aucun décès lié au Covid-19 n’a été enregistré, jeudi.



Depuis son apparition au Sénégal en mars 2020, le nouveau coronavirus a contaminé 86.012 personnes, dont 84.030 ont guéri de la maladie, tandis que 1966 autres en sont décédées.



Le pays totalise 1.465.964 personnes vaccinées depuis le début de sa campagne de vaccination, en février 2021.